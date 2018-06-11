Украинский Су-27 показал высший пилотаж на авиашоу в Дании

Украина приняла участие в авиашоу Danish Air Show 2018, которое состоялось в Дании. Украина была представлена ​​двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Накануне международного авиационного показа украинские летчики продемонстрировали высший пилотаж во время тренировочного полета на истребителе Су-27.

– Несмотря на неблагоприятные погодные условия во время авиашоу, украинские воздушные асы продемонстрировали зрителям умение владения самолетом в воздухе, даже из-за таких погодных условий, а также мастерство индивидуального пилотажа по выполнению сложных фигур высшего пилотажа, которые выполнял летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко, – говорится в сообщении.

Сегодня украинская делегация и авиационная техника возвращаются домой.

В ВС ВСУ напомнили, что Королевство Дания проводит авиационные шоу раз в два года на одном из аэродромов Карапа, Скридстреп или Ольборг. В нынешнем авиационном показе, в Ольборг, кроме Су-27 и Ил-76, которые представляла Украину, участвовали самолеты C-130J – Королевство Великобритании, F-18 – Финские военно-воздушные силы, T-55/FB-6, MIG -15U – Королевство Норвегия, F-5E TIGER – авиация Швейцарской Конфедерации, а также авиация Греческой Республики и Испании.

Фото, видео: Командування Повітряних Сил ЗСУ