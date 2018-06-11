В Украине ограничили полеты беспилотников над дорогами государственного значения, промышленными зонами и рядом других объектов.

Государственная авиационная служба ввела ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов (ДПВС) массой до 2 кг над рядом объектов, сообщается на сайте ведомства.

Полеты могут выполняться только днем ​​и происходить без пересечения государственной границы.

Выполнение полетов запрещается над дорогами государственного значения, центральными улицами городов, поселков городского типа и сел, железными дорогами государственного и регионального значения, над и вдоль линий электропередачи.

Кроме того, полеты ДПВС запрещены над промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т.д., а также над важными государственными и потенциально опасными объектами.

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Полеты должны выполняться не ближе 5 км от внешних границ взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов, вертодромов, или не ближе 3 км от внешних границ взлетно-посадочной полосы взлетно-посадочной площадки, а также не ближе 500 м от воздушных судов, находящихся в воздухе.

Кроме того, полеты судов массой до 2 кг запрещены над объектами, которые определены МО, МВД, Госпогранслужбой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, Управлением государственной охраны, другими военными формированиями и правоохранительными структурами Украины. Полеты ДПВС нельзя выполнять в зонах полицейских, антитеррористических, специальных операций.

Однако в случае наличия специального разрешения, полеты могут осуществляться даже над запрещенными объектами.

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