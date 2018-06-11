В Украине запустили 23 дополнительных поезда: даты и направления (ИНФОГРАФИКА)

Укрзализныця запускает 23 летних поезда по популярным направлениям.

– А в начале недели предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летние поезда по востребованным направлениям. И напоминаю – в ПАО Укрзализныця появилась новая опция. При покупке билетов онлайн – мы информируем о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне, – заявил и. о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

№ 212/211 Новоалексеевка – Харьков будет курсировать ежедневно с 2 июня по 22 сентября;

№ 213/214 Сумы – Одесса будет курсировать с 9 июня по нечетным датам;

№ 228 Киев – Бердянск будет курсировать через день с 1 июня по 31 июля и с 1-9 сентября по нечетным датам, а в период с 2 по 30 августа – по четным;

№ 282 Хмельницкий – Геническ курсировать 2-12 июня и 4-16 сентября по четным датам, а в период с 14 июня по 2 сентября – ежедневно;

№ 298 Киев – Херсон будет курсировать ежедневно с 1 июня по 8 сентября;

№ 162 Николаев – Киев будет курсировать 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 июля, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 августа.

№ 256/255 Львов – Херсон будет курсировать один раз в 4 дня в период с 5 июня по 9 сентября;

№ 258 Одесса – Львов будет курсировать ежедневно с июня по 16 сентября; № 251/252 Днепр, Кривой Рог – Одесса будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 15 сентября;

№ 265 Харьков – Херсон будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 9 сентября;

№ 190/244 Днепр-Кривой Рог – Геническ курсировать по нечетным датам с 9 июня по 9 сентября;

№ 232/231 Геническ – Ивано-Франковск будет курсировать по четным датам с 10 июня по 10 сентября;

№ 472/552 Днепр – Кривой Рог – Бердянск курсировать по четным датам с 10 июня по 16 сентября;

№ 261/262 Харьков – Бердянск курсировать с 10 июня по 14 сентября по четным датам;

№271 / 272 Харьков – Одесса будет курсировать с 8 июня по 19 сентября по нечетным датам;

№779 / 780 Сумы – Винница осуществит рейсы 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 июня, 1 и 2 июля;

№ 223/224 Киев – Одесса будет курсировать с 13 июня по 2 сентября ежедневно;

№ 248 Одесса – Киев – Житомир будет курсировать с 15 июня по 29 сентября по нечетным датам;

№ 761/762 Киев – Одесса будет курсировать с 15 июня по 2 сентября ежедневно;

№ 072 Киев – Геническ курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;

№ 076 Киев – Херсон будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;

№ 170/169 Львов – Одесса; № 168/167 Львов – Одесса.

Кроме того, компания увеличила периодичность курсирования 6 круглогодичных поездов. В частности, это поезда:

№ 8/7 Одесса – Харьков будет курсировать ежедневно с июня;

№ 84/83 Ковель – Одесса будет курсировать ежедневно с 2 июня по 16 сентября через день;

№ 92/91 Константиновка – Одесса будет курсировать ежедневно с 1 июня по 28 августа;

№ 317/318 Запорожье – Одесса будет курсировать ежедневно с 3 июня по 13 сентября;

№ 136/135 Черновцы – Белгород-Днестровский курсировать ежедневно с 16 июня;

№ 110/109 Львов – Херсон будет курсировать ежедневно с 20 июня по 16 сентября.

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Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця с 30 мая повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.