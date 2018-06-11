Убийственный список 47: кто попал и что задумал Кремль

Руководство СБУ собрало на встречу журналистов, блогеров и писателей на тему расстрельного списка 47 человек.

Руководство СБУ собирает на встречу журналистов, блогеров и писателей. Это не пресс-конференция, а закрытая встреча, запись запрещена.

На прошлой неделе СБУ провела спецоперацию. Инсценировала убийство российского оппозиционного журналиста в Украине Аркадия Бабченко, ликвидацию которого якобы ранее заказали из Москвы.

В ходе операции Служба Безопасности задержала предполагаемого организатора – некоего Бориса Германа, соучредителя частной фирмы, которая выпускает оружие. А курировал ним россиянин Вячеслав Пивоварник – сотрудник одного из частных фондов Путина.

Он окончил Ужгородский институт информатики и киевский политех. Имел 6 фирм в Киеве, через одну из них был связан с бывшим депутатом Госдумы Сергеем Шишкаревым. А дальше самое интересное – российские СМИ называют этого депутата близким другом влиятельного ястреба из окружения Путина – Дмитрия Рогозина.

Частный фонд Путина, это вероятно, Фонд национальной и международной безопасности, национал-патриотическая организация, которую до недавнего времени возглавлял генерал-пропагандист Шершнев.

За украинские вопросы в этом фонде как раз и отвечал Пивоварник. От него Герман и получил заказ на Бабченко.

Так называемый расстрельный список Кремля тоже вроде пришел с этого же личного фонда Путина.

Кроме Павла Казарина о своем присутствии в списке публично заговорили еще несколько человек. В частности журналисты и редакторы крымско-татарского телеканала АТР. Известные медийные персоны, которые раньше работали в России. Многие из них в течении недели приглашались на беседу в СБУ.

Среди них Илья Богданов – бывший офицер российской ФСБ, в 14-м году перешел на сторону Украины и воевал в АТО. Его уже пытались убить в 2015-м. Тогда СБУ задержала киллера. В следующем году Илью похитили и попытались вывезти в Россию. Но вовремя освободили в ходе спецоперации.

Богданов смирился с тем, что рано или поздно за ним придут снова.

Если его россияне хотят наказать, то цель убийства остальных публичных людей из списка – расшатать ситуацию в самой Украине.

С начала российской агрессии в Украине действительно произошла череда громких убийств – журналиста Павла Шеремета, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, общественной активистки Амины Окуевой. Причастны к этому россияне или нет? Но главный вопрос – возможно ли предугадать следующие убийства.

Специалист по безопасности Сергей Шабовта объясняет, гарантировать безопасность на высоком уровне могут только государственные органы. По меньшей мере, 6 человек из так называемого расстрельного списка согласились на охрану СБУ или Нацполиции.

Ради безопасности, журналисты должны отказаться от профессии, по крайней мере, на время. Совпадение или нет, но период крайне важен, меньше чем за год в стране выборы.

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Влиятельные журналисты будут под колпаком, за ними будут вести наблюдение и каждый их шаг будет контролироваться.

У экспертов по безопасности возникают вопросы и к самому списку. Почему, к примеру, СБУ до сих пор его держит в секрете? В Службе Безопасности объясняют, что это тайна следствия. Но оправдано ли это, если жизнь под угрозой?

В начале недели интернет-издание редакция Страна.ua заявила, что получила списки от источника в СБУ, все 47-м фамилий напечатали во вторник.

Сначала в Службе Безопасности заявили, что это фейк. И действительно, к напечатанным фото-копиям немало вопросов.

Курьезный случай произошел с журналистом Иваном Яковиным, он тоже в списке 47. Несмотря на то, что он публичное лицо, в СБУ признались, что долго не могли найти, искали через Facebook. А когда все же пообщались и пригласили на разговор, на проходной Службы Безопасности Ивана не пустили, так как у него российский паспорт

Фигуранты из списка сейчас сами высмеивают его в соцсетях. Мол, такое впечатление, что перечень составляли наугад, некоторые люди совсем не публичные, а литераторы даже не политические. Например, детская писательница Лариса Ницой.

Впрочем, если это фейк, зачем СБУ возбудило уголовное производство по факту утечки информации. И почему сначала говорили о 30 журналистах, которым грозит смерть от рук киллеров. А потом перечень увеличился до 47 фамилий. Может, список – это тоже спецоперация.

Следствие, кстати, не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик этих убийств ради дискредитации следствия.

Теперь слово за СБУ, есть ли доказательства заказ покушения на журналиста Бабченко из Кремля? Действительно ли расстрельный список 47 составили в Москве? Служба безопасности обещает все доказать в ходе судебного слушания. На кону репутация не только силовиков, но и доверия к украинской власти на Западе.

К слову, главная новость 29 мая – убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Главная новость 30 мая – Бабченко жив. Факты ІСTV собрали информацию о реакции на спецоперацию и ее последствиях.