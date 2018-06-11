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С ребенком за границу: в каком случае согласие родителей не нужно

Министерство юстиции рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывозить его за границу на срок до 1 месяца без разрешения второго родителя.

как вывезти ребенка за границу

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

– Одна из новаций второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває – дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя, – написал он.

Сейчас для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально засвидетельствованное разрешение второго родителя, с маршрутом следования и временными рамками поездки. Одно из исключений – лишение родительских прав.

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– Ребенок не должен страдать, если родители разводятся. Это одна из главных задач, которую ставила перед собой наша команда, разрабатывая кампанию #ЧужихДітейНеБуває, – написал Петренко.

Ранее Кабмин позволил  подавать заявления на получение пособия при рождении ребенка в электронном виде.

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