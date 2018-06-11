С траншем МВФ или без него: курс доллара и экономика Украины до 2020

Факты ICTV разобрались вместе с аналитиками, какой будет экономика Украины в ближайшие 2-3 года, как изменится курс доллара и нужен ли нам транш от МВФ.

В связи с проведением в 2019 году президентских и парламентских выборов Украина сможет претендовать на новую программу от МВФ не ранее 2020 года.

Кроме того, посол США в Украине Мари Йованович уверена, что, приняв не согласованный с МВФ закон О Высшем антикоррупционном суде, Украина не получит миллиарды долларов международной помощи, а ее экономика дестабилизируется.

Читайте: Антикоррупционный суд в Украине – реакция МВФ

А вот исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова в интервью Financial Times рассказала, что Министерство финансов Украины не рассматривает сценарий, при котором Киев не получит пятый транш Международного валютного фонда.

Сейчас, по словам Маркаровой, продолжаются переговоры с Фондом по новой формуле цены на газ для населения. Минфин рассчитывает, что эти переговоры завершатся в ближайшее время, а осенью Украина получит транш МВФ.

Но представим, что же будет с экономикой страны, если Украина все-таки не получит транш. Какие могут быть развития событий, в какую сторону поползет курс валют и действительно ли нам так нужен очередной транш Международного валютного фонда.

Мы собрали мнения троих компетентных экспертов в сфере экономики.

Далее – прямая речь.

Перенос сроков

– Перенос сроков финансирования ориентировочно на 2020 год на курс повлияет, но не критично. Если брать за основу тот курс, который заложен Минфином на этот год (30 грн за доллар), то, я думаю, он будет стремиться к тому, что заложено в бюджете, – говорит экономический аналитик Владислав Пономарь.

Но, во-первых, есть факторы, которые нас поддержат и курс не вырастет больше 30.

У нас сейчас хорошая подушка безопасности в плане золотовалютных резервов, мы накопили 18,4 млрд сейчас и эта подушка не даст нам провалиться по курсу.

Во-вторых, по прогнозам аграрных экспертов, стоит с оптимизмом смотреть на урожай, а это для нас важная статья экспортации. Урожай зерновых планируется на очень хорошем уровне, не хуже чем в прошлом году. Экспорт у нас растет на зерновые, так что это значительно поддержит курс.

Третий момент – это сезонный фактор. Зимой меньше экспортной выручки. Летом 2019-го, по моему прогнозу, мы вернемся не к 26 грн, но к 27-28 грн точно. Так, зимой и весной всегда есть просадка, летом – укрепление, поэтому я жду такой тенденции как сдвиг на пару гривен.

Если брать еще дальше прогноз, то я с этих рамок также не выхожу – в самый пиковый период ожидается 30 гривен и потом откат на лето – до 28 грн.

Транш МВФ

В 2020 году получаем транш, а может быть и раньше, если примут закон о суде. Нас пугают 2020-м, но, возможно, смогут договориться раньше.

Но, даже если не получаем, то те же факторы (Резервы, урожай и хорошая конъюнктура на мировом рынке нашей продукции. – Ред.) будут держать курс.

Я не вижу там чего-то критического, катастрофического. Даже в пиковые падения курс не будет больше 30 гривен за доллар.

Другие каналы

– На начало 2019 года острой потребности в кредите МВФ может и не быть. Наши золотовалютные резервы позволяют перекрыть будущие выплаты, – считает старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

К этому сроку Украине может удастся получить альтернативные каналы получения внешнего резерва, такие как евробанды, международная помощь – ЕС и других стран, кредитные средства или погашение долги Россией по Нафтогазу.

Если у нас будет альтернативный поток капитала , то потребности в МВФ может и не быть, поскольку у нас будут средства для того, чтобы пройти высокую долговую нагрузку.

По апрельским данным, которые предоставлял Минфин, нагрузка на ближайшие годы будет составлять порядка $6 млрд погашения по внешнем обязательствам. Плюс таких же $6 млрд в 2020 и 2021 годах.

В текущей ситуации, когда у нас отрицательный торговый баланс, – мы импортируем больше, чем экспортируем, растут цены на нефть и они подтягивают за собой стоимость газа, бензина и т.д. – это все только расширяет дефицит внешнеторгового баланса.

Плюс у нас впереди выборы – все формирует дополнительную ликвидность, доходы, импорт. Это будет оказывать свое влияние на валютный рынок. Поэтому средств внутренних ресурсов: без МВФ или без других источников у нас может не хватать.

Смотрите сюжет: Долги Украины: сколько должен заплатить каждый, чтобы погасить займы

Если других каналов нет

Тогда нехватка внешней валюты спровоцирует более высокий спрос на внутреннем рынке на валюту для погашения внешних долгов, если ситуация не изменится, это приведет к девальвации гривны и инфляции.

При альтернативных источниках финансирования внешнего долга гривна, я думаю, к 2020 году подойдет к 32-33 гривнам за доллар.

Если будут проводиться заявленные реформы, если мы получим рынок земли – еще один фактор, который я рассматриваю очень мощным драйвером для валютного рынка и для притока инвестиций, – это спровоцирует инвестиционный бум внутри страны.

Будет способствовать огромному притоку внешнего капитала – это значительно усилит платежный баланс. И снимет давление на курс и потребность в средствах МВФ, поскольку входящие инвестиции будут высоки.

В таком случае, если рассматривать запуск рынка земли, то мы можем находиться в границах 30-32 грн за доллар. Даже на долгосрочном горизонте.

В негативном сценарии – отсутствие финансирования – нельзя исключать, что при всех составляющих, доллар будет находится за границей 35, возможно, 40 гривен за доллар.

Но, на мой взгляд, – это маловероятный расклад. После выборов требования МВФ уже будут выполнены, поскольку сейчас как-то не с руки повышать цену на газ для населения.

Поэтому в следующем году ожидаем возобновления сотрудничества по всем параметрам и принятия нужных решений.

А нужен ли транш

– Идет преувеличение влияния кредитного транша МВФ на валютный рынок в Украине. Даже, если посмотреть последние два года и этот год, то от МВФ мы получили всего-навсего 2 транша по миллиарду долларов. Курс как был два года назад 26 гривен, так и сейчас, – отмечает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Никаких потрясений не произошло, хотя фактически сотрудничество с МВФ приостановлено, ​​и здесь есть очень простое разъяснение: очень хорошая внешняя экономическая конъюнктура, очень высокие цены на сырьевые товары: на металл, руду, зерно.

В прошлом году цены на металл, например, обновили свои 5-летние максимумы, зерно тоже. И хороший урожай, и хорошая погода способствовали курсу. Потому что собрали много урожая, многие экспортировали по хорошим ценам.

Если кто-то говорит, что кредиты МВФ позволяют сдерживать девальвацию, – это неправда.

Если может сдержать, то на неделю, максимум две, поэтому можно посмотреть на исторические данные – 2014-15 гг, когда цены на металл, руду, зерно резко провалились, там минус 15-20%. За этот период МВФ выдал рекордную сумму кредитов – 15 млрд долларов. А курс гривны девальвировал в три раза.

Основное влияние на курс гривны имеет внешнеэкономическая конъюнктура – это, прежде всего, а остальное – это вторичное. Если посмотреть на историческую перспективу последних 20 лет, то там очень четкая зависимость, если растут мировые цены на металл, руду, зерно – курс в Украине стабилен, если они снижаются – резкая девальвация. Так было уже несколько раз за всю 20-летнюю историю.

Читайте: Кому выгодна дорогая нефть и прогноз цен на бензин в Украине

Украина без транша

Если сейчас МВФ не предоставит очередного кредитного транша, а внешнеэкономическая конъюнктура будет в таком хорошем состоянии, как сейчас, то на курс гривны это фактически никак не повлияет.

Просто будут эти сезонные колебания, которые последние два-три года мы наблюдаем. С осени пойдет сезонная девальвация, потому что спрос на валюту будет превышать ее предложение.

Как и в прошлом году, с 26 -26,5 гривен за доллар поднимется до 29 гривен, в этом году возможно и до 30 до конца года.

Но это совсем никак не связано с траншами от МВФ.

Идет преувеличение значимости этого фактора. Если посмотреть на оценку Нацбанка по золотовалютным резервам, то получается, что даже без МВФ и без связанного с этим финансирования от Всемирного банка, от Еврокомиссии, украинских золотовалютных резервов достаточно для того, чтобы обслуживать долги, как в этом году, так и в следующем.

Это в случае, если будет нормальная внешнеэкономическая конъюнктура. Но, если она будет плохая, то и кредит МВФ не поможет, все равно, будет девальвация.

Напомним, курс доллара в Украине в этом месяце может достичь 26,75 грн. Какой прогноз дают эксперты.

Валерия Малицкая