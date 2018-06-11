Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.

Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил в Facebook.

По словам Жебривского, в субботу он попросил об отставке у президента и тот принял его заявление.

Уже в ближайшую среду заявление должен рассмотреть Кабмин на заседании.

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О причинах отставки Жебривский не упомянул. Однако он отметил, что в области начата “огромная работа” и он надеется, что его преемник эту деятельность продолжит.

Напомним, Павел Жебривский возглавляет Донецкую ВГА с 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко.

Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.