Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.
Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил в Facebook.
По словам Жебривского, в субботу он попросил об отставке у президента и тот принял его заявление.
Уже в ближайшую среду заявление должен рассмотреть Кабмин на заседании.
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О причинах отставки Жебривский не упомянул. Однако он отметил, что в области начата “огромная работа” и он надеется, что его преемник эту деятельность продолжит.
Напомним, Павел Жебривский возглавляет Донецкую ВГА с 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко.
Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.