ВНО 2018: правильные ответы по физике

Сегодня участники ВНО 2018 проходят тестирование по физике.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Внешнее независимое оценивание по физике началось в 11.00 и продлится три часа. Правильные ответы можно будет посмотреть здесь уже сегодня или завтра.

Сертификационная работа по физике насчитывает 38 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа (24 задания), на установление соответствия (логические пары) (4 задания), открытой формы с коротким ответом (10 заданий).

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 60.

Результаты ВНО по физике будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.

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К слову, ответы на тест ВНО 2018 по английскому языку опубликовали 1 июня.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти