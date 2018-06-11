ВНО 2018: правильные ответы по физике

Сегодня участники ВНО 2018 проходят тестирование по физике.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Внешнее независимое оценивание по физике началось в 11.00 и продлится три часа. Правильные ответы можно будет посмотреть здесь уже сегодня или завтра.
Сертификационная работа по физике насчитывает 38 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа (24 задания), на установление соответствия (логические пары) (4 задания), открытой формы с коротким ответом (10 заданий).
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 60.
Результаты ВНО по физике будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.
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К слову, ответы на тест ВНО 2018 по английскому языку опубликовали 1 июня.
Фото: Український центр оцінювання якості освіти
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