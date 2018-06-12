Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия. Ранены военные

Российско-оккупационные войска 27 раз открывали огонь по силам ООС. Трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
На Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское.
На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.
На Донецком направлении – возле Авдеевки и Пески.
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Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.
По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и трое ранены.
Ранее в ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения.