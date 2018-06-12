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Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия. Ранены военные

Российско-оккупационные войска 27 раз открывали огонь по силам ООС. Трое украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское.

На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

На Донецком направлении – возле Авдеевки и Пески.

Читайте: Бойцы ООС уничтожили блиндаж с боевиками Ищут слабые звенья обороны! Боец ООС получил ранение лица ООС: боевики применили 122-мм артиллерию возле Новотошковского

Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

Ранее в ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения.

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