Укрзализныця представила полноценный комплекс питания в поездах – от завтраков до первых блюд и десертов. Новая услуга с разнообразным меню и доступными ценами будет доступна с 18 июня.

Новую услугу Укрзализныци – полноценное питание в поездах – презентовали сегодня, 12 июня.

Уже с 18 июня новой услугой в тестовом режиме воспользуются пассажиры поездов №81 Киев – Ужгород, №104 Киев – Мариуполь, №7 Киев – Ивано-Франковск и №749 Киев – Ивано-Франковск, сообщает пресс-служба.

– В течение нескольких недель мы планируем расширить тестовую услугу еще на некоторые поезда. Мы предлагаем полный комплекс питания – от завтраков до первых блюд и десертов. Рассчитаться можно как наличными, так и картой с помощью терминалов. Уже в следующие несколько недель будет возможно заказать ланч-боксы при покупке билетов, – отметил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Заказать обед можно на пассажирское место по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарда или получить в специально оборудованном сервисном купе. Состав меню зависит от сезонности представленной продукции.







Чем можно пообедать в поездах Укрзализныци – новое меню и цены / 4 фотографии

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В рамках услуги разработано специальное меню. На выбор пассажиры смогут купить ланч-бокс с определенным набором блюд и напитков или по желанию отдельные горячие блюда, снеки и напитки.

Ланч-бокс можно будет заказать при покупке билета онлайн или в кассе на станции, а также непосредственно в вагоне. Стоимость ланч-боксов в зависимости от ассортимента будет составлять 95 и 115 грн.

Также Укрзализныця предлагает отдельное меню завтраков, в котором на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки.

Среди горячих блюд на выбор пассажиры смогут оббраты три вида первого блюда (грибной суп, куриный бульон и гаспачо), три вида блюда (картофельное пюре с курицей, паста болоньезе и кус-кус с овощами).

Также можно заказать сэндвичи и разнообразные десерты. Цена первых и основных блюд – от 38 грн за порцию, сэндвичей – 42 грн, десертов – от 18 грн, завтраки стоить от 29 грн.

Среди напитков – различные чаи, соки, кофе, газированные напитки и прочее. На упаковках будет указываться калорийность блюд.

К слову, Укрзализныця запустила 23 дополнительных поезда на лето на популярные направления.