Депутатская неприкосновенность: отменить нельзя оставить

В начале июня Конституционный суд Украины одобрил снятие депутатской неприкосновенности. Дальше – дело за самими избранниками. Чтобы изменение начало действовать, им необходимо проголосовать за соответствующий законопроект. Факты ICTV исследовали, насколько это вероятно.

Ранее, в феврале 2015 года, Рада уже голосовала за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей), однако после того, как в Конституцию были внесены изменения в части правосудия, этот законопроект утратил силу.

Что означает неприкосновенность на практике

По положениям украинской Конституции народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте. Исключение составляют клевета и оскорбления.

То есть профессиональная деятельность и политическая позиция политиков защищается законом. На деле же некоторые избранники пользуются иммунитетом не только в стенах Верховной Рады и позволяют себе пренебрежение законами в частной жизни.

Что именно одобрил Конституционный суд

В Конституционный суд Украины нардепы направили два законопроекта относительно снятия депутатской неприкосновенности.

Первый – №7203 – президентский. Документ предусматривает ограничение депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. За него в Верховной Раде проголосовали 336 парламентариев.

Второй законопроект №6773 – от группы депутатов. Он позволяет снять неприкосновенность уже с момента начала его действия. То есть теоретически это может произойти во время нынешней сессии парламента. Рада поддержала проект закона 328 голосами.

Именно депутатский вариант и одобрил Конституционный суд. Далее он планирует рассмотреть и дать заключение и относительно президентского варианта.

О чем одобренный законопроект

Оба направленные в КС проекты предусматривают изменения в двух частях статьи 80 Конституции Украины. Она гарантирует народным депутатам неприкосновенность. Одобренный судом законопроект предлагает исключить первую и третью части статьи. Первая часть гарантирует ту самую неприкосновенность. А третья предусматривает, что в случае необходимости задержания какого парламентария, согласие на это должна дать Верховная Рада. Ближайшая сессия ВР запланирована на 19 июня. Однако, будут ли рассматривать тогда депутатский законопроект – не известно.

Что означает снятие неприкосновенности

После отмены иммунитета народные избранники останутся без права быть освобожденными от юридической ответственности в определенных случаях. Таким образом в случае нарушения конкретным депутатом законов и необходимости его привлечения к уголовной ответственности парламенту не нужно будет проходить длительную процедуру снятия неприкосновенности.

Прикосновенные депутаты

Пока законопроект не принят, процедура согласования Радой снятия неприкосновенности происходит достаточно долго, со скандалами и манипуляциями. Однако парламент, хотя и неохотно, но оставил без иммунитета нескольких избранников 8 созыва.

Год назад сняли неприкосновенность депутаты со своих коллег Борислава Розенблата и Максима Полякова. Они стали фигурантами расследования дела о незаконной добыче янтаря. Дали согласие на лишение иммунитета парламентарии и для Вадима Новинского. Его обвиняли в давлении на православную церковь МП в политических целях.

По подозрению в земельных аферах лишили неприкосновенности в прошлом году Михаила Добкина.

Из-за возможного сотрудничества с беглым нардепом Александром Онищенко, без иммунитета остался Олесь Довгий. К слову, Онищенко коллеги так же лишили неприкосновенности по подозрению в организации схемы хищения средств во время добычи газа.

По подозрению во взяточничестве в 2015 году лишили иммунитета Игоря Мосийчука. А в марте этого года по подозрению в подготовке теракта депутаты сняли неприкосновенность с Надежды Савченко. До сих пор не могут вручить представление на снятие неприкосновенности трем избранникам – Александру Вилкулу, Сергею Дунаеву и Дмитрию Колесникову. По словам Председателя ВР Андрея Парубия, политики избегают ознакомления с протоколами.

Что даст снятие неприкосновенности

Снятие депутатской неприкосновенности облегчило бы процедуру привлечения ответственности политиков. Но в то же время оно может стать инструментом давления, считает политический эксперт Александр Палий.

– Оптимальной была бы частичная отменуадепутатской неприкосновенности за тяжкие преступления, за преступления против государства, суверенитета, государственной целостности, чтобы на такие вещи неприкосновенность не распространялась.

По мнению политолога, чтобы избежать манипуляций, иммунитет стоит оставить сфере нетяжелых правонарушений.

Проголосуют ли за законопроект

В то же время в возможность голосования за снятие неприкосновенности с самих себя не верит бывший нардеп Анатолий Гриценко. Причина – в отсутствии подобного документа в отношении президентского поста.

– Если бы Президент внес в парламент проект, который подробно выписывает процедуру его отстранения от должности, импичмента, тогда проголосовали бы (за снятие депутатской неприкосновенности – ред.), – рассказал Гриценко.

Экс-министр обороны приводит в пример 2006 год, когда нардепы отменили иммунитет депутатов местных советов, а собственный оставили.

О небольшой вероятности голосования говорит и политический эксперт. По мнению Александра Палия, в Раде не наберется необходимых 300 голосов для принятия закона.

Яна Семенюк