Катастрофа в Торецке: разрушается дамба с химическими отходами

В городе Торецке, находящегося на линии соприкосновения, разрушается дамба хвостохранилища фенольного завода, которое содержит 270 тонн отходов химического производства.

– Экоотчет: зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Сохраняется 270 тонн химических отходов, заполненное на 90%, – сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

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По инициативе министерства проведен анализ состояния почв, поверхностных и подземных вод, а также воздуха.

#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 июня 2018 г.

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