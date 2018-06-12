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Катастрофа в Торецке: разрушается дамба с химическими отходами

В городе Торецке, находящегося на линии соприкосновения, разрушается дамба хвостохранилища фенольного завода, которое содержит 270 тонн отходов химического производства.

– Экоотчет: зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Сохраняется 270 тонн химических отходов, заполненное на 90%, – сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

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По инициативе министерства проведен анализ состояния почв, поверхностных и подземных вод, а также воздуха.

Ранее Факты ICTV писали, что ученые составили список самых опасных для экологии городов мира. Самым опасным оказался Сеул. Киев попал на 230 место.

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