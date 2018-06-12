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Киевское метро “заговорит” другим голосом

В течение двух недель в киевском метрополитене обновят аудиообъявления в вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Новую запись объявлений помогли бесплатно сделать специалисты компании Tak Treba Production. При этом английский вариант по-прежнему будет озвучивать носитель языка.

– Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции Петровка на Почайну, диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания, – объяснила советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

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Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля составит 8 гривен.

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