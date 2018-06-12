Миротворцы на Донбассе: Россия предлагает “тотально фейковую миссию”

На переговорах Нормандской четверки в Берлине впервые поднимался вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе, однако позиции сторон оказались совершенно разными.

Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров 11 июня, передает Укринформ.

– Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных…Российская сторона предлагает тотально фейковую миссию, с фейковой защитой СММ ОБСЕ, – отметил дипломат.

По его словам, украинская позиция абсолютно противоположная:

– Это должна быть реальная миссия с реальным мандатом, для всего Донбасса, которая влияет на ситуацию, которая постепенно будет перебирать контроль на всей оккупированной территории, которая будет иметь реальный мандат, мандат влияния, мандат по разоружению, общего с ОБСЕ контроля над отводом тяжелого оружия и его поиска.

Климкин также добавил, что позиция РФ по миротворческой миссии еще хуже, чем казалось сначала.

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Недавно Климкин заявлял, что усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе.