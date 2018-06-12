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Миротворцы на Донбассе: Россия предлагает “тотально фейковую миссию”

На переговорах Нормандской четверки в Берлине впервые поднимался вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе, однако позиции сторон оказались совершенно разными.

Миротворці ООН

Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров 11 июня, передает Укринформ.

– Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных…Российская сторона предлагает тотально фейковую миссию, с фейковой защитой СММ ОБСЕ, – отметил дипломат.

По его словам, украинская позиция абсолютно противоположная:

– Это должна быть реальная миссия с реальным мандатом, для всего Донбасса, которая влияет на ситуацию, которая постепенно будет перебирать контроль на всей оккупированной территории, которая будет иметь реальный мандат, мандат влияния, мандат по разоружению, общего с ОБСЕ контроля над отводом тяжелого оружия и его поиска.

Климкин также добавил, что позиция РФ по миротворческой миссии еще хуже, чем казалось сначала.

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Недавно Климкин заявлял, что усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе.

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