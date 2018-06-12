Новая миссия МВФ: два условия для сотрудничества с Украиной

Приезд миссии МВФ в Украину зависит от пересмотра тарифов на газ и достижения сбалансированного госбюджета.
Об этом сообщил на пресс-конференции глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.
– Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа, и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету, – уточнил банкир.
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Ранее в НБУ заявили, что в связи с проведением в 2019 году президентских и парламентских выборов Украина сможет претендовать на новую программу с МВФ не ранее 2020 года.
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