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Новая миссия МВФ: два условия для сотрудничества с Украиной

Приезд миссии МВФ в Украину зависит от пересмотра тарифов на газ и достижения сбалансированного госбюджета.

МВФ

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.

– Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа, и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету, – уточнил банкир.

Читайте: Инфляция в Украине: прогноз МВФ на 2019 год

Ранее в НБУ заявили, что в связи с проведением в 2019 году президентских и парламентских выборов Украина сможет претендовать на новую программу с МВФ не ранее 2020 года.

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