Новые правила валютных переводов за границу

С 12 июня украинцы могут отправлять деньги в валюте за границу с применением безбумажных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

В частности, согласно новым правилам осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным операциям:

банкам и их клиентам отныне можно применять paperless технологии (технологии, позволяющие осуществлять переводы средств без печати квитанций);

клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте;

также украинцы могут осуществлять валютные переводы за границу из своих гривневых счетов.

Читайте: Доллар по 50! Гривне дали тревожный прогноз

Напомним, курс доллара в Украине в этом месяце может достичь 26,75 грн. Какой прогноз дают эксперты.