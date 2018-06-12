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Новые правила валютных переводов за границу

С 12 июня украинцы могут отправлять деньги в валюте за границу с применением безбумажных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

В частности, согласно новым правилам осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным операциям:

  • банкам и их клиентам отныне можно применять paperless технологии (технологии, позволяющие осуществлять переводы средств без печати квитанций);
  • клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте;
  • также украинцы могут осуществлять валютные переводы за границу из своих гривневых счетов.

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Напомним, курс доллара в Украине в этом месяце может достичь 26,75 грн. Какой прогноз дают эксперты.

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