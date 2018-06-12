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После Донбасса миротворцы пойдут в Крым – Чийгоз

Президент России Владимир Путин боится размещения миротворцев на Донбассе, поскольку они должны будут войти в Крым.

Ахтем Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил в эфире программы Свобода слова, что президент РФ Владимир Путин боится размещения миротворцев ООН на Донбассе, поскольку на следующем этапе они войдут в Крым.

– Нормандский формат должен определить общее давление на Путина. Например, присутствие миротворцев на востоке Украины пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым, – сказал Чийгоз.

Он также заявил, что после освобождения Сенцова, Россия посадит посадит других людей.

– Чтобы меня освободить меня и Умерова, на следующий день “взяли” еще четверых. Мы, конечно же, освободим ряд заключенных, о которых сейчас говорит весь мир. Но будьте уверены, что следом посадят еще таких людей, которые также будут вести себя достойно в тюрьмах и сопротивляться, – добавил Чийгоз.

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К слову, бывший Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что возвращение украинских политзаключенных уже не является чисто внутренней проблемой.

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