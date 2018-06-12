Погода в Украине на сегодня, 12 июня (КАРТА)

12 июня ожидаются осадки на западе и севере Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дожди ожидаются в Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франсковской, Закарпатской и Волынской областях, температура до +27°С.

Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°С.

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На востоке ожидается переменная облачность без осадков. В Донецкой,Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях температура до +28°С.

12 июня в столице пройдут грозы, температура до +27°С.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.