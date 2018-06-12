PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 12 июня (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 12 июня (КАРТА)

12 июня ожидаются осадки на западе и севере Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дожди ожидаются в Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франсковской, Закарпатской и Волынской областях, температура до +27°С.

Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°С.

Читайте: В Украину идет мощный циклон: где ждать ливни и грозы (КАРТА)

На востоке ожидается переменная облачность без осадков. В Донецкой,Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях температура до +28°С.

12 июня в столице пройдут грозы, температура до +27°С.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка