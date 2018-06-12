Суд в обмен на транш? Получит ли Украина кредит и исчезнет ли коррупция

С шумом и пылью, однако, с неожиданно высоким результатом голосования. Парламент дал согласие на создание антикоррупционного суда в стране.

Хотя начиналось все не так оптимистично. К президентскому законопроекту депутаты внесли почти 2000 поправок, рассмотрение которых затянулось на две недели.

Но главное никак не могли согласовать с кем же будет последнее слово при отборе судей: за украинскими специалистами, на чем настаивала Банковая, или международными, чего требовали западные партнеры.



В битву за антикоррупционный суд вмешался и премьер-министр. Ведь от этого будет суд или нет, зависел почти двухмиллиардный кредит МВФ, который правительство частично рассчитывал потратить на латание дыр в бюджете.

Впрочем, кто знает, приняли бы депутаты закон, если бы за день до голосования Госдеп США не сделал громкое заявление. В частности, что создавать такой суд нужно в соответствии с требованиями МВФ. В Раду даже приехал автор законопроекта Петр Порошенко, чтобы лично провести воспитательную работу с нардепами.

В конце концов, депутаты большинства таки пошли на уступки.

Избирать судей новой Фемиды будет конкурсная комиссия, в которую будет входить 22 эксперта. 16 – украинских и 6 – иностранных. Иностранные своими тремя голосами могут забраковать любого сомнительного кандидата. Но если комиссия все равно захочет сделать его судьей, то для этого он должен получить поддержку большинства, то есть 12 голосов членов комиссии. Причем минимум трое из них должны обязательно быть с международного совета.

В то же время единственное, чего опасаются в оппозиции, в законе не прописали, кто будет входить в группу международных экспертов. А значит, говорят, есть риск, что туда могут попасть люди – лояльные к власти.

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Такого голосования конституционным большинством Рада не видела давно. Причем поддержали создание антикоррупционного суда даже бывшие регионалы.

Но не все до конца понятно и с траншем от МВФ. Ведь кроме суда фонд также требует от Киева повысить тарифы на газ для населения, чтобы сбалансировать бюджет.

Зато, в правительстве говорят, что вроде бы уже нашли формулу, как повышать тарифы. Но МВФ, как утверждают экономисты, может пойти на уступки Киеву. Если, конечно, закон об антикоррупционном суд их полностью устроит.

Но тут появилась еще одна проблемка – спутать карты Кабмина в получении транша может отставка министра финансов, которую лично инициировал премьер.

В итоге Рада без проблем попрощалась с министром.

Но теперь главный вопрос – как на отставку министра отреагирует МВФ. В Фонде уже заявили, что конкретные персоналии для них не важны. Главное, чтобы фискальная служба вернулась в подчинение Минфина.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что для запуска Высшего антикоррупционного суда достаточно полгода.