Турция может помочь в обмене Сенцова и Кольченко

Украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять при участии Турции.

Такое мнение высказал уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире ATR.

– Путин просто так ничего не отдает, говорил мне Реджеп Тайип Эрдоган. Чийгоза и Умерова обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов, – добавил Джемилев.

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По его словам, по просьбе обменять бандитов на патриотов, Эрдоган сказал, что они “подумают над этим”.

– Такой обмен не исключается. В любом случае, я думаю, что можно добиваться этого, потому что жизнь этих людей представляет для нас большую ценность, – отметил Джемилев.

К слову, на российском кинофестивале Кинотавр деятели кино поддержали Олега Сенцова и попросили как можно быстрее освободить режиссера.