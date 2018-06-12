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Украина и МВФ: что изменят транши и каковы перспективы

Получение Украиной еще двух траншей кредита по действующей программе с Международным валютным фондом сведет к минимуму кратко – и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, представленном в Национальном банке Украины.

– После принятия Закона О Высшем антикоррупционном суде появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то коротко – и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму, – говорится в отчете.

В НБУ отметили, что экономика Украины восстанавливается третий год подряд, однако темпы роста ограничены медленным внедрением структурных реформ, которые критически важны как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста.

– Национальный банк рассчитывает, что к осени мы снова войдем в программу с Международным валютным фондом, – сказал во время презентации отчета директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

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Он напомнил, что в краткосрочном периоде ключевым вызовом для Украины является необходимость рефинансировать внешние долги, и без сотрудничества с международными финансовыми организациями наша страна не сможет на выгодных условиях привлекать средства на внешних рынках.

Напомним, Факты ICTV разобрались вместе с аналитиками, какой будет экономика Украины в ближайшие 2-3 года, как изменится курс доллара и нужен нам транш от МВФ.

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