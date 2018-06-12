Украина подала в суд ООН меморандум по делу против РФ

В международный суд ООН представлен меморандум по делу Украины против России по финансированию терроризма.

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

– Очень символично, что международный суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, – написал глава государства.

По его словам, это важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность.

– Должностные лица РФ упорно лгут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и о том, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации. Преодолеть эту ложь можно только правдой и доказательствами. Для этого нам нужна позиция международного суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями, – сказал Порошенко.

Президент также отметил, что меморандум содержит чрезвычайное, как для практики суда, количество доказательств.

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– Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна нести за это ответственность, – подытожил он.

Глава МИД Павел Климкин уточнил, что 29 томов доказательств против РФ весят около 90 кг.

– Сегодня РФ получит от нас своеобразный “подарок” в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации, – написал он в Twitter.

Напомним, 19 февраля Украина подала меморандум в арбитражном производстве против России по Конвенции ООН по морскому праву.