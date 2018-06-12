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Украина сможет получать газ из нового газопровода

Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP), который соединяет Азербайджан, Турцию, Сербию и страны ЕС транзитом через Болгарию и Румынию.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

– Теперь целый регион получит более безопасные и лучшие энергетические перспективы. Ведь как мы видим в последние годы, РФ злоупотребляла энергетическими ресурсами.

Проект Северный поток-2 – пример такого давления. TANAP – энергетическая безопасность, в том числе Европы. Украина полностью поддерживает проект TANAP. Это энергетическая безопасность, в том числе и для нашего государства – конкурентоспособность и диверсификация газовых поставок в Украину, – отметил Порошенко.

Читайте: Для чего России нужен Северный поток-2

Напомним, в Турции сегодня состоялся запуск Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Кстати, США готовят санкции против компаний, которые строят Северный поток-2.

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