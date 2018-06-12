Украинские десантники заняли первое место в марш-броске на 87 км для раненых ветеранов The Cateran Yomp-2018.

Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Марш-бросок проходил в горах Шотландии. На маршруте были подъемы, ручьи и болота. По всей дороге были чек-пойнты, где можно было отдохнуть и поесть.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие около 10 стран НАТО и гражданские спортсмены из разных стран мира. В целом привлекалось почти 2 тыс. человек.

Читайте: Украина и НАТО организовывают киберполигон ВСУ

В состав украинской команды вошли шестеро участников АТО, трое из которых – действующие офицеры ВСУ, двое уволенных в запас и представитель Нацгвардии.

Чтобы получить золото, участники должны были преодолеть дистанцию менее чем за 24 часа. Украинские ветераны с маршрутом справились за 23 часа.















Украинские десантники победили на соревнованиях в Шотландии / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Литве начались военные учения НАТО, в которых примут участие около 18 тыс. военнослужащих.