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Украину накроет 33-градусная жара: где и когда

В среду, 13 июня, на юге Украины будет очень жарко – местами до +33.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в южных и восточных областях преимущественно без осадков.

– Дожди с грозами ожидаются в западных, северных областях. Осадки вероятные также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Температура завтра “врежет” до жары в южной части, +28 +33 градуса. На остальной территории – комфортно, +23 +27 градусов, – прогнозирует синоптик.

В Киеве Диденко обещает на завтра дожди с грозами и +24 +25 градусов.

Читайте: Засушливо и жарко: погода на июнь в Украине

Ранее синоптики дали прогноз на неделю, согласно которому в ближайшие несколько дней на смену жаре придут грозы и ливни.

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