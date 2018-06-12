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В Украине откроется первый магазин H&M: где и когда

В августе 2018 года откроется первый магазин одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) в Украине.

H&M

Первый магазин одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) в Украине откроют в августе 2018 года в киевском торгово-развлекательном центре Lavina Mall, сообщает Интерфакс-Украина.

– Мы чрезвычайно счастливы наконец открыть наш первый магазин в Украине! Это большая честь для нас – привезти стиль и сознательный шопинг в Киев и вдохновлять поклонников моды на самовыражение, – заявил генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.

Общая площадь торговой точки должна составить 2,9 тыс. кв. м, на которых разместят коллекции модной одежды и товары для дома H&M Home.

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К слову, 17 мая ПриватБанк запустил сервис Apple Pay в Украине.

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