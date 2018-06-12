Выбор профессии: куда поступить после 11 класса

Уже скоро начнется этап подачи документов для поступления, а ты еще не определился, куда пойти учиться? Факты ICTV помогут тебе правильно расставить приоритеты и сделать выбор.
Учебный год практически достиг своего завершения. Выпускникам осталось сделать последний рывок и наконец-то получить результаты своего труда. Последний экзамен состоится уже 13 июня, а сразу после него выпускники обретут статус абитуриентов.
Большинство школьников начали подыскивать подходящий для себя ВУЗ еще в начале учебного года, но окончательно определились с выбором не многие. Нелегко принять такое судьбоносное решение. Но если знать, на что обратить внимание, то задача упрощается.
Какие источники следует использовать при выборе ВУЗа?
- Советы студентов. Найдите студентов, которые учатся в интересующем вас университете. Это легко сделать благодаря социальным сетям. Студенты, как правило, люди общительные, не бойтесь просто написать и задать пару вопросов. Именно они честнее всех расскажут, как о плюсах, так и о минусах своего ВУЗа. Но не стоит делать выводы по отзыву одного студента, пообщайтесь с несколькими и сложите для себя общую картину.
- osvita.ua этот сайт поможет вам сократить масштабы поиска. Тут вы указываете свой регион, (или регион, в котором планируете проходить обучение), специальность и предметы ВНО, которые указаны в сертификате. После этого вам будет предоставлен список высших учебных заведений, в которых проходит набор на вашу специальность по заявленным предметам ВНО.
- Отзывы в интернете. Конечно же не на официальных сайтах. Ведь все мы знаем, как легко получить пару копеек на карточку за положительный комментарий к смартфону, книге или микроволновке. Вот и с ВУЗами может произойти та же история. Поэтому не поленитесь поискать информацию на разных форумах или же напишите пост в социальных сетях с просьбой оставить отзыв об интересующих вас университетах.
- Дни открытых дверей. Практически каждый университет устраивает такие дни в преддверии вступительной кампании. Таким образом вы можете убить сразу нескольких зайцев: узнать точное расположение университета, рассчитать время, которое будет уходить на дорогу каждое утро, познакомится с администрацией и преподавателями, увидеть корпус, оценить состояние учебных аудиторий, а так же узнать все нюансы и особенности университета из первых уст. На этом сайте вы найдете расписание дней открытых дверей в ВУЗах Украины – s-osvita
Топ-3 ВУЗа в приоритете у выпускников лицеев/гимназий:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. Этот университет занимает лидирующие позиции уже не первый год. Но стоит учитывать, что поступить сюда на бюджет достаточно сложно, а учиться здесь на контракте – роскошь, которую сможет себе позволить не каждый.
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Стены этого университета знакомы, пожалуй, каждому киевскому фотографу, ведь место и правда очень красивое. Сюда стремятся поступить те, кто нашел себя в точных науках. Отбор здесь так же не из легких.
- Национальный университет биоресурсов и природопользования является одним из ведущих аграрных ВУЗов Украины. В этом году он пользуется большим спросом у выпускников. Сами абитуриенты объясняют это тем, что из всех университетов с высоким рейтингом, сюда проще всего поступить.
Топ-3 ВУЗа по версии выпускников общеобразовательных школ:
- Киевский национальный торгово-экономический университет порадует абитуриентов аудиториями со свежим ремонтом и прекрасным парком на территории. Здесь найдут себе специальность по душе как математики, так и гуманирии.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко является муниципальный ВУЗом. Здесь с 2017 года, при поступлении, действует квота 3. Это означает, что среди первокурсников-бюджетников ожидается не менее 50% киевлян.
- Киевский национальный университет культуры и искусств, не смотря на свою скандальную репутацию, остается привлекательным для абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с медиасферой.
Кроме того, советуем ознакомится с консолидированным рейтингом ВНЗ Украины, а также столицы.
Яна Чепела