Выбор профессии: куда поступить после 11 класса

Уже скоро начнется этап подачи документов для поступления, а ты еще не определился, куда пойти учиться? Факты ICTV помогут тебе правильно расставить приоритеты и сделать выбор.

Учебный год практически достиг своего завершения. Выпускникам осталось сделать последний рывок и наконец-то получить результаты своего труда. Последний экзамен состоится уже 13 июня, а сразу после него выпускники обретут статус абитуриентов.

Большинство школьников начали подыскивать подходящий для себя ВУЗ еще в начале учебного года, но окончательно определились с выбором не многие. Нелегко принять такое судьбоносное решение. Но если знать, на что обратить внимание, то задача упрощается.

Какие источники следует использовать при выборе ВУЗа?

Советы студентов. Найдите студентов, которые учатся в интересующем вас университете. Это легко сделать благодаря социальным сетям. Студенты, как правило, люди общительные, не бойтесь просто написать и задать пару вопросов. Именно они честнее всех расскажут, как о плюсах, так и о минусах своего ВУЗа. Но не стоит делать выводы по отзыву одного студента, пообщайтесь с несколькими и сложите для себя общую картину.

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Отзывы в интернете. Конечно же не на официальных сайтах. Ведь все мы знаем, как легко получить пару копеек на карточку за положительный комментарий к смартфону, книге или микроволновке. Вот и с ВУЗами может произойти та же история. Поэтому не поленитесь поискать информацию на разных форумах или же напишите пост в социальных сетях с просьбой оставить отзыв об интересующих вас университетах.

Дни открытых дверей. Практически каждый университет устраивает такие дни в преддверии вступительной кампании. Таким образом вы можете убить сразу нескольких зайцев: узнать точное расположение университета, рассчитать время, которое будет уходить на дорогу каждое утро, познакомится с администрацией и преподавателями, увидеть корпус, оценить состояние учебных аудиторий, а так же узнать все нюансы и особенности университета из первых уст. На этом сайте вы найдете расписание дней открытых дверей в ВУЗах Украины – s-osvita

Топ-3 ВУЗа в приоритете у выпускников лицеев/гимназий:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. Этот университет занимает лидирующие позиции уже не первый год. Но стоит учитывать, что поступить сюда на бюджет достаточно сложно, а учиться здесь на контракте – роскошь, которую сможет себе позволить не каждый. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Стены этого университета знакомы, пожалуй, каждому киевскому фотографу, ведь место и правда очень красивое. Сюда стремятся поступить те, кто нашел себя в точных науках. Отбор здесь так же не из легких. Национальный университет биоресурсов и природопользования является одним из ведущих аграрных ВУЗов Украины. В этом году он пользуется большим спросом у выпускников. Сами абитуриенты объясняют это тем, что из всех университетов с высоким рейтингом, сюда проще всего поступить.

Топ-3 ВУЗа по версии выпускников общеобразовательных школ:

Киевский национальный торгово-экономический университет порадует абитуриентов аудиториями со свежим ремонтом и прекрасным парком на территории. Здесь найдут себе специальность по душе как математики, так и гуманирии. Киевский университет имени Бориса Гринченко является муниципальный ВУЗом. Здесь с 2017 года, при поступлении, действует квота 3. Это означает, что среди первокурсников-бюджетников ожидается не менее 50% киевлян. Киевский национальный университет культуры и искусств, не смотря на свою скандальную репутацию, остается привлекательным для абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с медиасферой.

Кроме того, советуем ознакомится с консолидированным рейтингом ВНЗ Украины, а также столицы.

Яна Чепела