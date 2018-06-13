Деоккупация Донбасса: жители трех поселков смогут получать соцвыплаты

Поселки Гладосово и Травневое (Донецкая область) и Новоалександровка (Луганская область) изъяты из перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял на заседании в среду.

Населенные пункты Гладосово и Травневое (Донецкая область), а также Новоалександровка (Луганская область) официально внесены в перечень тех, которые расположены на линии соприкосновения и на территории которых действует власть государственных органов.

Жители этих поселков теперь смогут получать социальные выплаты.

Читайте: После Донбасса миротворцы пойдут в Крым – Чийгоз

Напомним, Гладосово и Травневое перешли под контроль ВСУ осенью 2017 года. Новоалександровку освободили в январе 2018 года.