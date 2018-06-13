Сутки на Донбассе: погиб боец, двое ранены

За сутки оккупанты 32 раза прицельно стреляли по позициям Объединенных сил, 9 из них – с применением минометов калибра 120 мм и 82 мм. К сожалению, во время боевых действий погиб один украинский военный, двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

– Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направления в районе населенного пункта Луганское. Враг активизировался на Донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское, – говорится в сообщении.

При этом, по данным разведки, ВСУ уничтожили броневик противника, а также 5 оккупантов, еще 4 – ранили.

Читайте: Саммит G7: лидеры Большой семерки заявили о поддержке Украины

– Сегодня, в течение ночи 13 июня, враг 7 раз нарушал режим тишины, из них 3 раза применял вооружение, запрещенное Минского договоренностями, вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боя были ранены двое наших военнослужащих. Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными, – отмечают в штабе.

К слову, ОБСЕ зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня Град на полигоне боевиков возле Луганска.