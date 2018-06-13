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Кабмин уволил Жебривского

Кабинет министров сегодня одобрил проект указа президента об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

– Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию, – заявил после заседания правительства вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, сам Жебривский вчера сообщил, что 9 июня попросил об отставке у президента и тот принял его заявление.

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Павел Жебривский возглавлял Донецкую ВГА с 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко.

Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.

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