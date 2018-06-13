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Крым отключили от света и связи – СМИ

Несколько районов Севастополя остались без света, наблюдаются перебои с сотовой связью.

В нескольких районах Севастополя не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах, передает РИА Новости.

Автозаправки запускают дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности. Кроме того, наблюдаются перебои с мобильной связью.

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Об отключении света также сообщают жители Евпатории, Ялты и других городов, передает Новая газета.

Напомним, эксперты считают, что крымский мост не обеспечит полуострову большой поток туристов из России.

 

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