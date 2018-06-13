Крысину дали 5 лет тюрьмы по делу об убийстве журналиста Веремия

Руководителя “титушек” Юрия Крысина приговорили к пяти годам тюрьмы за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу на приговор суда первой инстанции по делу убийства Вячеслава Веремия, передает УНИАН.

Речь шла о 4 годах условно для Юрия Крысина, обвиняемого в этом деле.

Тем самым суд частично удовлетворил жалобы прокуратуры и потерпевших и приговорил Крысина к 5 годам реального заключения.

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Напомним, журналиста Вячеслава Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской. Сперва “титушки” его сильно избили, а потом выстрелили в спину.

В декабре 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству Вячеслава Веремия.