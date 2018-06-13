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Placebo станeт хедлайнером Atlas Weekend 2018

Британская группа Placebo выступит на фестивале Atlas Weekend 2018 8 июля.

Placebo

Об этом сообщили организаторы в Facebook.

– Идолы британского рока и просто культовые музыканты нашей планеты. Placebo – еще один хедлайнер Atlas Weekend”, – говорится в сообщении.

Читайте: Atlas Weekend в Киеве: билеты, программа и бесплатный вход

Placebo посетит Украину в четвертый раз. Их первое выступление состоялось в 2007 году в рамках фестиваля TuborgGreenFest. Позже музыканты выступали в Киеве в 2010 году и последний раз – в 2012 году.

Напомним, культовая британская группа The Chemical Brothers станет хедлайнером фестиваля 7 июля.

 

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