Placebo станeт хедлайнером Atlas Weekend 2018

Британская группа Placebo выступит на фестивале Atlas Weekend 2018 8 июля.
Об этом сообщили организаторы в Facebook.
– Идолы британского рока и просто культовые музыканты нашей планеты. Placebo – еще один хедлайнер Atlas Weekend”, – говорится в сообщении.
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Placebo посетит Украину в четвертый раз. Их первое выступление состоялось в 2007 году в рамках фестиваля TuborgGreenFest. Позже музыканты выступали в Киеве в 2010 году и последний раз – в 2012 году.
Напомним, культовая британская группа The Chemical Brothers станет хедлайнером фестиваля 7 июля.
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