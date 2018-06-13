Правоохранители готовят провокации против премьера и министров – Гройсман

Отдельные правоохранители готовят провокации против премьер-министра Владимира Гройсмана, правительства и чиновников.

Об этом сказал премьер во время заседания Кабинета министров.

По его словам, несмотря на то, что был принят закон “маски-шоу стоп”, который должен снизить давление на бизнес со стороны правоохранителей, только в отдельных регионах его придерживаются и лишь на 20-30%.

Он добавил, что поддерживает правоохранителей, которые защищают государственный суверенитет, но презирает тех, кто разрушает экономику.

– Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня. Все те, кто крышуют нелегальный бизнес, все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и чиновников, – заявил он.

Он отметил, что правоохранители обязаны в первую очередь наполнять государственную казну и служить государству, а не “премьеру или кому-то другому”.

Гройсман также заявил, что планирует внести изменения в закон о “маски-шоу стоп”, которые предусматривают ужесточить ответственность для тех, кто давит на бизнес и добавил, что в ближайшее время обратится к парламенту с просьбой как можно скорее принять эти изменения.

Также глава правительства отметил, что готов проводить чистку в полиции, прокуратуре, Службе безопасности и других правоохранительных органах.

Ранее Гройсман рассказал, что удалось сделать правительству за 2 года.