RedCard4Putin – украинские диаспоры запускают кампанию в поддержку политзаключенных

Украинские диаспоры запускают кампанию в поддержку политзаключенных, которая будет называться Красная карточка путинскому режиму (RedCard4Putin).

Глава Международной коалиции по правам человека Павел Грод заявил, что украинские диаспоры запустят медиа-кампанию Красная карточка путинскому режиму (RedCard4Putin), целью которой является освобождение политзаключенных в РФ, передает Интерфакс-Украина.

– Red card campaign – это международная кампания с требованием давления на Россию для освобождения политических заключенных, остановить военную агрессию, ужасные нарушения прав человека и постоянные попытки подорвать международный порядок, – сказал Грод.

Украинские диаспоры планируют выпустить так называемые красные карточки (расследования) для путинского режима, опубликовать аналитические материалы и видео о преступлениях Кремля в Украине и странах Запада.

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Также планируется проведение серии флешмобов и глобальной информационной кампании в поддержку украинских политзаключенных.

– Продолжается голодовка Олега Сенцова и других политзаключенных. Мы видим, что он готов продолжать до смерти. И очень важно, чтобы мы как международное сообщество не опускали руки и защищали права его и других, и спасли жизнь Сенцова, – подытожил Грод.

К слову, украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять при участии Турции.