Реформы в Украине. Опыт других и чего ждать нам

Уже четвертый год внедряются реформы в Украине. Факты ICTV узнали, какие реформы в Украине внедряют по примеру других стран и как они действуют за рубежом.

Реформирование, то есть обновление разных сфер жизни украинский – это не только потребность времени. Системные изменения стали требованиями европейских организаций, к сотрудничеству с которыми стремится Украина. От их успеха зависит и финансовая поддержка страны. Но самое главное – реформы меняют жизнь самих украинцев. Далее рассмотрим, как именно.

Реформа образования

Новая украинская школа – проект, который символизирует изменения в предоставлении образования. Стартовал с обновления обучения в младших классах. Нынешние первоклассники будут учиться уже 12 лет. В первом классе оценок не будет.

Из инструмента наказания оценивание должно преобразоваться в обратную связь.

Педагогов ориентируют на то, чтобы делать ставку на сильные стороны ребенка.

Самим учителям планируют поэтапное увеличение заработных плат и переобучение для работы по новым методам.

Украина перенимает опыт Финляндии, Эстонии, Польши. Там люди из школы выходят с мотивацией учиться на протяжении всей жизни. Все благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку и акценте не на ошибках, которые он совершил, а на задачах, которые выполнил правильно.

Реформа системы здравоохранения

Деньги ходят за пациентом. На главном принципе действия обновленной системы здравоохранения неоднократно подчеркивали в минздраве.

Начинается реформирование с первичного звена. Теперь семейных врачей и терапевтов украинцы выбирают, исходя из собственных предпочтений. Администрирование самых медучреждений будет осуществляться, как некоммерческими предприятиями. Это даст, по мнения минздрава, возможность для увеличения уровня зарплат врачей.

Инициаторы реформы заявляют, что украинский опыт уникальный. Обновленная система здравоохранения не будет похожа ни на одну другую. В то же время некоторые составляющие позаимствованы из практик европейских стран и Канады.

В той же Канаде основная роль возлагается на терапевтов, которые осуществляют первичный медицинский уход. Именно они определяют, к каким врачам узкого профиля следует отправить пациента.

По состоянию здоровья населения Канада демонстрирует лучшие показатели по сравнению с Великобританией и США. Однако эти параметры ниже, чем в Австралии, Швеции и Франции. Среди недостатков местной системы здравоохранения канадцы называют очереди на плановые процедуры. А среди преимуществ – финансовую доступность медицины.

Судебная реформа

Одно из главных требований после Революции Достоинства – обновление судебной ветви власти в Украине. Задача включала в себя обновление состава судей и изменения в профильном законодательстве.

Важнейшие аспекты судебной реформы в Украине предусматривают конкурсный отбор судей, переаттестацию действующих сотрудников, отмену высших специализированных судов и создание Антикоррупционного суда. Это формально должно привести к сокращению пути к процессу представления дел в последней инстанции.

Украина находится на 77 месте из 113 по уровню соблюдения права.

Главная цель реформы – искоренить класс коррумпированных судей. Для этого служителям Фемиды повышают зарплаты и частично отменят судейскую неприкосновенность.

Опыт изменения системы судопроизводства из-за его коррумпированности прошла Грузия. Там путем переаттестации удалось заменить большинство судейского состава. По данным проекта Правосудие в мире, Грузия стала лучшей среди восточноевропейские стран по уровню соблюдения права и заняла 38 место среди 113 стран.

Однако там все еще сохраняется частичная зависимость судей от политической элиты. Поэтому говорить об абсолютном успехе внедрения подобной судебной реформы заграницей нельзя.

Аутсайдеры и лидеры среди реформ

Реформы в Украине часто внедряются под давлением внешних сил (ЕС, МВФ) и с длительными задержками из-за политических торгов или общественного сопротивления.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский называет реформы, которые по разным причинам демонстрируют наименьший прогресс:

– Это приватизация, земельная реформа и обновления государственной фискальной службы – отметил эксперт.

В то же время за неполные четыре года Украина имеет и успешные примеры изменений. Глеб Вышлинский выделяет три реформы, которые уже дали положительные результаты:

Банковская реформа

В Украине проводится очистка рынка, докапиталлизация банков, усиливается надзор за банковским сектором и проводиться обновление регуляций. Позитивом эксперт считает и переход от фиксированного курса гривны к таргетированию (снижению темпов) инфляции.

Газовая реформа

Приведение цен на голубое топливо до уровня рыночных было одним из условий МВФ для предоставления Украине денежной помощи.

Пенсионная реформа

Изменение предполагает перерасчет пенсий, индексацию выплат, а также отмену налогообложения пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, увеличивается страховой стаж, от которого зависит возраст выхода на заслуженный отдых.

Яна Семенюк