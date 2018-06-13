РФ стянула к границе с Украиной 30 тыс. военных, Искандеры и С-400

13 июня Россия организовала недалеко от границы с Украиной военные учения с участием более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц техники.

К учениям привлечены более 30 тыс. военнослужащих Западного военного округа и Балтийского флота России, а также 5 тыс. единиц боевой и специальной техники, сообщает Минобороны РФ.

– На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер – М и зенитных ракетных комплексов С-400, – говорится в сообщении.

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Обучение проходит в частях ЗВО России, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

Территориально Западный военный флот граничит с Украиной.

На прошлой неделе Россия начала масштабные учения авиации вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Фото: Минобороны РФ