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Ромы разбили в Киеве новый табор и избивают прохожих

Возле кинотеатра Ультрамарин в Киеве ромы разбили новый табор, где разбрасывают мусор и сжигают вещи.

Об этом сообщает Информатор.

Жители столицы жалуются на то, что ромы избивают прохожих.

В частности, они жестоко избили 16-летнего подростка, о чем заявила его мать.

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В парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать скорую, после чего получил еще один удар бутылкой по голове.

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Ромы разбили в Киеве новый табор и избивают прохожих / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что представители Национальных дружин в Киеве разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке.

Фото: Информатор.

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