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Разведение сил в Станице Луганской: Украина назвала условия

Во время заседания Трехсторонней контактной группы украинской стороной был внесен ряд предложений для наступления устойчивого и настоящего режима тишины.

– Однако предложения Украины категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной, – пишет пресс-секретарь 2-го президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины.

Зато мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в рамках участков, где разведение должно было состояться раньше – р-н Золотого и Петровского.

Так, в р-не Золотого НЗФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в р-не Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.

Украинская сторона подчеркнула, что выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений – безоговорочный путь для установления полноценного и всеобъемлющего мира на Донбассе:

  1. прежде всего речь идет о прекращении огня;
  2. отвода тяжелых видов вооружений;
  3. создание в р-не н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения;
  4. всесторонний и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая территории, прилегающими к неподконтрольной Украине участкам российско-украинской границы;
  5. создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы;
  6. соблюдение линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

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Напомним, 19 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали запланированное разведения сил в Станице Луганской.

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