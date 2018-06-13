Народный депутат Надежда Савченко написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских политзаключенных.
Об этом сообщается на ее официальной странице в Facebook.
К письму также прилагается список из 66 украинцев, лишенных воли на российской территории.
– Я прошу Вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на Украинской земле, мир между украинскими и российскими народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен, что для Российской Федерации есть важным , исходя из Ваших заявлений, — пишет в письме Савченко.
Савченко написала письмо Путину (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии
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Напомним, что ранее США и Великобритания призвали Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.
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