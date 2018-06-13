Савченко написала письмо Путину (ДОКУМЕНТ)

Об этом сообщается на ее официальной странице в Facebook.

К письму также прилагается список из 66 украинцев, лишенных воли на российской территории.

– Я прошу Вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на Украинской земле, мир между украинскими и российскими народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен, что для Российской Федерации есть важным , исходя из Ваших заявлений, — пишет в письме Савченко.