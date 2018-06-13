В Николаеве запретили купаться на пляжах

В Николаеве запретили купаться на нескольких пляжах из-за значительного превышения количества вредных бактерий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.

Отмечается, что был осуществлен отбор проб и лабораторные исследования речной воды в местах массового отдыха.

– По микробиологическим показателям установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет (при норме 5 тысяч в дм3): на пляже Чайка в Корабельном районе – 13 тысяч, в районе Яхт-клуба – 13 тысяч, в районе зоны отдыха Намыв – 24 миллиона. Также на Намыве зафиксировано превышение индекса колифагов в пять раз (500 при норме 100 дм3), – говорится в сообщении.

Управлением Госпродпотребслужбы в Николаевской области рекомендовано временно воздержаться от купания до улучшения результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды в данной акватории.

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Напомним, что Украина до осени закрыла некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.