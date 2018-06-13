В Польше подали жалобу на власть из-за обвинения украинцев в смерти поляков

Польские журналисты подали жалобу в парламентскую комиссию на вице-спикера парламента Станислава Тышка из-за обвинения медиков из Украины в смерти польских пациентов.

Жалобу подало издание OKO.press.

В комиссию Сейма Польши по вопросам депутатской этики подали жалобу на вице-маршалка (вице-спикера) парламента Станислава Тышку (члена праворадикальной популистской партии Кукиз’15) из-за его заявлений о медицинских работниках из Украины.

– Вице-спикер Станислав Тышка, доктор гуманитарных наук, юрист и философ, молчит. Несмотря на неоднократные попытки, нам не удалось получить от него комментарии. Не ответил он и на заявление посольства Украины, – говорится в жалобе.

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Польские журналисты пишут, что “безосновательные обвинения украинского медицинского персонала в смерти польских пациентов – это нарушение достоинства граждан Украины в Польше”.

Лидер правопопулистской партии Кукиз’15 – рок-музыкант Павел Кукиз. Выступает против трудоустройства украинцев в Польше. Он выступал на Майдане в 2014 году, но после оккупации Крыма начал говорить, что Украина “должна остаться российской колонией”.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон об институте национальной памяти, который расширяет полномочия учреждения в деле расследования преступлений, совершенных против польского народа “.