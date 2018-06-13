Украина в “Сильной Европе”: кто победил и как проявили себя украинские танки

Соревнования Сильная Европа – это очень важный опыт для молодых солдат.

Украинские танки на немецкой земле. Баварский городок Графенвер, а точнее американская военная база, которая там расположена.

Двое суток на тягачах везли танки из Украины. 4 из них основные и один резервный. Всего 5 практически новеньких Т-84.

Т-84 одни из лучших танков, которые стоят на вооружении в украинской армии. К этим соревнованиям их еще и усовершенствовали – установили специальные прицелы, которые позволяют максимально эффективно вести огонь.

Танкистам новую технику дали всего месяц назад, 84-ка оснащена электроникой как хорошая иномарка. Однако соперники практически все как на подбор – члены НАТО, постоянно тренируются вместе.

У украинцев очень серьезные соперники, за звание лучшего танкового взвода соревнуется 8 стран. Среди них немецкие Леопарды, американские Абрамсы и французские Леклерки.

Это лучшие танки, стоящие на вооружении в лучших армиях мира. Однако украинцев этим не испугать, военные спокойно заряжают боекомплект. Затем танкисты выезжают на боевые позиции и показывают, как ведут наступательную операцию.

Командир замечает цель и танкисты открывают огонь, цель уничтожена. 84-ки маневрируют, откатываются назад и начинают вторую фазу наступления.

Слаженно работают танкисты и при обороне. Главная задача – сдержать противника и отбросить его назад. И вот здесь начались проблемы. Натовская тактика отличается от украинской.

Но наблюдать не удалось, ведь полигон не рассчитан на отечественную технику.

Поэтому американцам, на их огромных Абрамсах, эту задачу выполнить было гораздо проще.

Сейчас американские военные демонстрируют свое мастерство и показывают действия подразделения при нападении. И их основная задача максимально быстро выявить врага и уничтожить его.

О реальной войне украинцы тоже хорошо знают. Здесь большинство танкистов воевавших на Донбассе.

И участвовали в ожесточенных боях с русскими танковыми подразделениями. Поэтому здесь есть возможность хорошо потренироваться. Эффектная часть соревнований – мастерство управления танком.

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Надо уметь обойти преграды, но если это невозможно – переехать их.

Колонна украинских танков попала в засаду, прогремел взрыв. Один из военных ранен, ему оказали первую медицинскую помощь. Для военных очень важно уметь спасти своего товарища. За считанные минуты вертолет забирает раненого.

Ведут огонь британские танкисты, этот этап называется снайперская стрельба и главная задача военных максимально быстро уничтожить цели, которые появляются из другой части полигона.

Далее ведут огонь поляки, французы и немцы. Украинские экипажи показывали хорошие результаты, но в самый ответственный момент подвела техника.

Поэтому украинцы заняли 8 место, но это тот случай, когда даже просто участие важно, – говорит командование.

За время всей недели соревнований лидировали шведы, но в последний день их опередили и победили немцы на своем модернизированном Леопарде. Украинцы же на победителей произвели приятное впечатление.

Соревнования Сильная Европа – это очень важный опыт для молодых солдат.

Украинцы уже начали готовиться к следующим соревнованиям. Через год конкуренция будет еще выше. Ведь количество стран-участников увеличится.

К слову, игры героев: кто выиграл на соревнованиях несокрушимых ветеранов АТО.