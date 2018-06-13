В Украине кассовые аппараты могут заменить на смартфоны

Кабмин утвердил пилотный проект по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.

Кабинет министров на заседании правительства утвердил проведение пилотного проекта, согласно которому планшеты и смартфоны будут использовать, как новые кассовые аппараты, сообщает Еспресо.



По словам исполняющего обязанности министра финансов Оксаны Маркаровой, использование кассовых аппаратов становится нецелесообразным. Поэтому она предложила поддержать упрощение системы их регистрации, что позволит уменьшить расходы для бизнеса и теневой оборот кассовых аппаратов.

Согласно проекту постановления, пилотный проект продлится до конца 2019 года. За это время будет проведено изучение и опытная эксплуатация новых аппаратов для регистрации расчетных операций.

– После введения электронных чеков, бизнес может сэкономить около 2 млрд грн на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей “на иглу”. Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от кассово-аппаратного рабства, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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К слову, менять мобильного оператора, сохраняя при этом свой номер телефона, украинцы смогут уже в 2019 году.