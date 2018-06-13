ЕС даст Украине €1 млрд: когда и куда пойдут деньги

Сегодня Европарламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро. Что это значит для нашей страны, куда будут перенаправлены эти деньги и как это почувствуют украинцы – читайте в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Европейский парламент сегодня поддержал предложение Еврокомиссии по четвертой программе макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд, но это решение еще требует дальнейшего утверждения Советом ЕС.

Кроме этого, предложение могут вернуть в парламент, если к документу внесут существенные поправки.

И даже в случае окончательного утверждения, предоставления средств будет предметом дальнейших переговоров с Украиной и будет зависеть от выполнения ряда требований в сфере борьбы с коррупцией и продолжение Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом.

Итак, Факты ICTV решили разобраться, что нам даст макрофинансовая помощь ЕС, на какие составляющие она будет влиять и как это почувствуют украинцы.

В этом нам помог популярный политический аналитик Олег Пономарь.

Далее – прямая речь.

Это не помощь, а кредит

– Это очень важно с геополитической точки зрения, потому что это демонстрирует продолжающуюся поддержку Западом реформ в Украине, и движение от России в сторону ЕС, в западные экономические и военно-экономические структуры.

Это только называется помощью, а фактически – это кредит, но на очень льготных условиях, к тому же, он может даже быть списан через 15 лет. Это будет зависеть от наших успехов. Вспомним, Польше, например, списывали осенью финансовую помощь.

Этот кредит будет разбит на две части: по 500 миллионов. И первая часть уже может поступить к сентябрю.

К тому же, этот кредит немного отличается от траншей МВФ. Ведь транши МВФ идут в золотовалютные резервы Нацбанка, а макрофинансовая помощь от ЕС идет на конкретные инфраструктурные проекты.

То есть, это фактически инвестиции в нашу инфраструктуру, которая приносит потом новые рабочие места и способствует росту ВВП.

Теперь об условиях

– Разберем, что было принципиально, чего ждал Европарламент, и чего ждал МВФ. Естественно, все ждали принятия закона об Антикоррупционном суде.

Закон принят, поэтому Европарламент сразу проголосовал сегодня за предоставление одного миллиарда, однако МВФ еще ждет.

А второй маяк у нас – это рыночные цены на газ. То есть, у нас для ЕС был только один маяк – Антикоррупционный суд. Венецианская комиссия сказала, что закон отличный – этого для Европарламента достаточно.

А вот для МВФ остались только рыночные цены на газ.

Что хочет МВФ

– Так, МВФ хочет, чтобы цены на газ устанавливали не чиновники, а честный рынок. Для этого нужно будет создавать конкурентную среду, но это должны быть свободные рыночные цены и они должны быть одинаковыми для предприятий промышленности и для населения.

Если мы это сделаем к осени, тогда МВФ может разблокировать нашу программу дальнейшего сотрудничества с ним.

Получается, что остальные все большие маяки, такие как рынок земли или создание службы финансовых расследований, оставлены на после выборов.

Нам пошли навстречу, ведь МВФ и ЕС понимают, что на такие болезненные для населения моменты Украина не может сейчас пойти. Сразу после выборов мы им это пообещаем, и мы это сделаем, потому что откладывать уже некуда.

Как почувствуют помощь украинцы

– Такая инвестиция повлияет на многое. То есть, если финансовая помощь идет в конкретные проекты промышленности, либо инфраструктурный проект, это создаст новые качественные рабочие места и хорошие зарплаты.

Покупательная способность людей вырастет.

Это колесо, которое разгоняет экономику. Это почувствует каждый в положительном аспекте, но инфраструктурные проекты не дают отдачу в ближайшие полгода.

Они долгоиграющие. Есть небольшой временной лаг: полгода, год. Это зависит от того, какие проекты: инфраструктурные или промышленные.

Это не деньги МВФ, которые просто идут на укрепление гривны, которые ложатся и лежат. Помощь ЕС – это живые деньги, которые работают с первого дня на экономику и на граждан Украины.

Валерия Малицкая