ВНО 2018: правильные ответы по химии

Сегодня в 11.00 состоится внешнее независимое оценивание по химии, которым завершается основная сессия ВНО 2018.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

На выполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут.

В тесте 52 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа (36 заданий), на установление соответствия (логические пары) (6 задач), открытой формы с коротким ответом (10 заданий).

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 80.

Правильные ответы можно будет посмотреть после завершения ВНО здесь уже сегодня или завтра.

Результаты внешнего независимого оценивания по химии будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня 2018 года.

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К слову, ответы на тест ВНО 2018 по английскому языку опубликовали 1 июня.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти