Освобождение Мариуполя от боевиков “ДНР”: как это было

Ровно 4 года назад добровольцы освободили Мариуполь от боевиков “ДНР”.

Освобождение Мариуполя от пророссийских боевиков было сверхсложной задачей – милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, а силы Нацгвардии и ВСУ были задействованы в боях под Славянском. Тогда было решено сделать ставку на добровольцев.

О подробностях спецоперации по освобождению Мариуполя, который удалось взять под контроль буквально за сутки, вспоминает нардеп Антон Геращенко, учавствовавший в организации штурма.

Мариуполь под оккупацией

По состоянию на 12 июня 2014 года пророссийские боевики контролировали примерно 80% территории Донбасса. В Мариуполе до штурма проживало более 700 тысяч жителей и располагались стратегически важные для Кремля заводы-гиганты, такие как: Азовсталь, меткомбинат имени Ильича, Азовмаш.

С середины апреля Мариупольский горсовет захватили сепаратисты. А уже после трагедии 9 мая город полностью перешел под контроль террористов. Тогда боевики по команде из Москвы штурмовали городское УВД, ранили и взяли в плен начальника УВД Валерия Андрощука и убили начальника ГАИ Виктора Саенко, бойца добровольческого батальона милиции Азов Родиона Добродомова.

Штабом так называемой “ДНР” в Мариуполе они сделали корпус Государственного приазовского технического университета и здание банка Греческий со стенами в метровую толщину. Усилиями боевиков исторический центр Мариуполя превратился в укрепрайон.

Укрепрайон боевиков в Мариуполе. Фото: скриншот с видео в YouTube.

Подготовка штурма

Сопротивление в Мариуполе усилиями губернатора Сергея Таруты было осложнено тем, что милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, по примеру своих крымских коллег.

12 мая, в кабинете министра МВД состоялась встреча Арсена Авакова, Антона Геращенко с Сергеем Тарутой и его первым заместителем Андреем Николаенко. Тогда пришли к выводу, что штурмовать Мариуполь существующими частями армии и Нацгвардии невозможно.

Боеспособных подразделений способных провести штурм укрепрайона боевиков не было из-за боев под Славянском.

Ставка на добровольцев

Из-за нехватки сил было решено доукомплектовать и довооружить только что созданный из участников Майдана и возглавляемый Андреем Билецким добровольческий батальон милиции Азов, который дислоцировался в мариупольской аеропорту после срочной переброски по воздуху 9 мая.

– Фактически за несколько недель стояла задача сформировать из горстки добровольцев-майдановцев штурмовой отряд, способный очистить Мариуполь от террористов, – рассказывает Геращенко.

День спецоперации

Окончательной датой штурма была намечена пятница 13 июня, к которой “азовцы” успели изготовить несколько импровизированных бронемашин на базе КАМАЗов и УРАЛов. А также посадить на одну из них “зушку” – зенитную установку ЗУ-23/2, которая должна была стать основной мощью огневого удара.

Для поддержки штурмовых групп “азовцев” в Мариуполь перебросили одну из рот добровольцев из батальона Днепр-1 Юрия Березы. Чтобы оцепить район спецоперации задействовали до 500 бойцов Нацгвардии и ВСУ. Руководил операцией командующий сектором М генерал Нацгвардии Николай Климчук.

Штурм начался в 5 часов утра с массированного обстрела укреплений террористов из ЗУ-23/2, смонтированной на бронированном грузовике. Затем вперед пошли штурмовые группы “азовцев”, конечной целью которых было взятие здания Греческого банка, где располагалась штаб-квартира террористов.

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На пути Азова была хорошо продуманная система саперных заграждений, включающих в себя мины-ловушки, заложенные под канализационные люки, брусчатку, трещины в асфальте и управляющиеся дистанционно.

– После начала штурма, боевики поняли, что их песенка спета и начали разбегаться и прятаться, как крысы, по подвалам и чердакам, откуда их выковыривали “азовцы”, – вспоминает Геращенко.

Зачисткой руководил лично комбат Азова Андрей Билецкий, а самыми активными оказались группы Черкаса и Владимира Шпары – бывшего “васильковского террориста”.

Перед штурмом лидер мариупольских террористов “Чечен” получил информацию о готовящемся наступлении и с рядом членов своей банды за день покинул Мариуполь, не предупредив остальных подельников. По итогу штурма было убито несколько сепаратистов и задержано более 20 человек.

Напомним, 13 апреля отметили четвертую годовщину войны на Донбассе. Факты ICTV вспоминали главные события четырех последних лет на передовой.

Фото: Елена Белозерская