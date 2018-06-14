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Молния ударила в телевышку на Дорогожичах

Во время грозы в Киеве молния попала в телевизионную вышку возле метро Дорогожичи. Момент сняли на видео.

Блискавка в Києві влучила в телевишку на Дорогожичах

Киевский фотограф Александр Гусев снял на видео момент попадания молнии в телевышку, которая находится возле метро Дорогожичи в Киеве.

– Доктор, разряд! Удалось заснять момент попадания молнии в Дорогожицкую телевышку, – написал он в Facebook.

По его словам, молния попадала в телевизионную вышку пять раз.

Читайте: Потоп в Черновцах: авто превратились в моторные лодки

К слову, ранее молния попала в Эйфелеву башню. Невероятные кадры мгновенно разлетелись по сети.

Фото, видео: Александр Гусев

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