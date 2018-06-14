Боевики применили артиллерию и минометы против ВСУ. Есть раненые

Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Четыре украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганщине в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить подразделения ООС с выгодных оборонительных позиций.

На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосовое и Зайцево.

На Донецком, в районе города Авдеевки, боевики открыли огонь из минометов.

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На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

По данным разведки, уничтожен один и ранены пять оккупантов.

В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из Докучаевска.

Ранее в ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения.