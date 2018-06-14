PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Боевики применили артиллерию и минометы против ВСУ. Есть раненые/

Боевики применили артиллерию и минометы против ВСУ. Есть раненые

Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Четыре украинских военных получили ранения.

оос

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганщине в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить подразделения ООС с выгодных оборонительных позиций.

На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосовое и Зайцево.

На Донецком, в районе города Авдеевки, боевики открыли огонь из минометов.

Читайте: Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия. Ранены военные

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

По данным разведки, уничтожен один и ранены пять оккупантов.

В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из Докучаевска.

Ранее в ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка