Боевики применили артиллерию и минометы против ВСУ. Есть раненые

Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Четыре украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
На Луганщине в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить подразделения ООС с выгодных оборонительных позиций.
На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосовое и Зайцево.
На Донецком, в районе города Авдеевки, боевики открыли огонь из минометов.
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На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.
По данным разведки, уничтожен один и ранены пять оккупантов.
В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из Докучаевска.
Ранее в ходе боев за населенный пункт Крымское 3 наших защитников получили ранения.