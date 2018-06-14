ЧМ 2018 в РФ. Фото семьи летчика сбитого над Словянском Ан-30Б с его мундиром

В день открытия чемпионата мира по футболу в России сеть облетело фото семьи летчика Константина Могилко, погибшего во время катастрофы Ан-30Б над Словянском в 2014 году.

На фото, опубликованном в Facebook Дмитрием Муравским, изображены жена и двое детей погибшего летчика Константина Могилко. Вместо него между супругой и дочерью висит пальто.

– Вы спросите, к чему футбол? Его самолет был сбит российской ракетой в эти дни четыре года назад. Погибли 5 членов экипажа. Командовал убийцей – кадровый сотрудник ФСБ России.

Просматривая в телевизоре трансляцию из России, вспомните глаза этого мальчика. Его отец не успел привить любовь к футболу. Он не будет смотреть с вами этот чемпионат! – говорится под фото.

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Снимок собрал больше 5 тыс. реакций и более 7 тыс. репостов.

Напомним, боевики сбили самолет воздушного наблюдения Ан-30Б ВВС Украины 6 июня 2014 года над селом Николаевка в районе Славянска. Погибли пять членов экипажа. Самолет выполнял разведывательный полет.