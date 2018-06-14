PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ЧМ 2018 в РФ. Фото семьи летчика сбитого над Словянском Ан-30Б с его мундиром/

ЧМ 2018 в РФ. Фото семьи летчика сбитого над Словянском Ан-30Б с его мундиром

В день открытия чемпионата мира по футболу в России сеть облетело фото семьи летчика Константина Могилко, погибшего во время катастрофы Ан-30Б над Словянском в 2014 году.

Фото родини загиблого льотчика

На фото, опубликованном в Facebook Дмитрием Муравским, изображены жена и двое детей погибшего летчика Константина Могилко. Вместо него между супругой и дочерью висит пальто.

– Вы спросите, к чему футбол? Его самолет был сбит российской ракетой в эти дни четыре года назад. Погибли 5 членов экипажа. Командовал убийцей – кадровый сотрудник ФСБ России.

Просматривая в телевизоре трансляцию из России, вспомните глаза этого мальчика. Его отец не успел привить любовь к футболу. Он не будет смотреть с вами этот чемпионат! – говорится под фото.

Читайте: ЧМ 2018: в Москве вывесили плакат в поддержку Сенцова

Снимок собрал больше 5 тыс. реакций и более 7 тыс. репостов.

Напомним, боевики сбили самолет воздушного наблюдения Ан-30Б ВВС Украины 6 июня 2014 года над селом Николаевка в районе Славянска. Погибли пять членов экипажа. Самолет выполнял разведывательный полет.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

РФ нарушает религиозные свободы в Крыму и на Донбассе – резолюция США
Плакат на підтримку Сенцова
ЧМ 2018: в Москве вывесили плакат в поддержку Сенцова
Володя, классный лифчик: мемы на открытие ЧМ-2018 по футболу
Робби Уильямс показал f*ck на церемонии открытия ЧМ
В России избили фаната-гея, он останется инвалидом – СМИ
Росгвардия зажала двойника Месси в углу ради автографа
чм 2018
Футболисты сборной Англии отказались есть каравай, подаренный в РФ
Іскандер
РФ стянула к границе с Украиной 30 тыс. военных, Искандеры и С-400
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка